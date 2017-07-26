Спортивные почтовые марки поступили в Тюмень

Почтовые марки, посвященные двум военно-прикладным видам спорта, поступили в Тюмень. На них изображены спортсмены, представляющие пулевую стрельбу и радиоспорт, а также логотип ДОСААФ России.

Марки размером 30х42 мм и номиналом 22 рубля поступили в центральное почтовое отделение связи города (ул. Республики, 56) и магазин "Филателист" (ул. Республики, 144). В Тюмень привезли ограниченный тираж марки – по 600 штук каждого вида. Общий тираж марок составляет по 240 тыс. экземпляров, сообщает пресс-служба тюменского филиала "Почты России".

Фото пресс-службы "Почты России"

ДОСААФ России - одна из старейших общественных организаций страны. Ее история связана с образованием в 1920-е годы ряда массовых оборонных организаций, в задачу которых входило распространение среди трудящихся военных знаний и содействие укреплению обороны страны.