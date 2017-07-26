В Вагайском районе осудят браконьера за добычу осетра

nature.sfu-kras.ru

Уголовное дело в отношении жителя села Вагай возбудила прокуратура Вагайского района Тюменской области. Мужчина обвиняется в незаконной добыче ценных видов рыб, занесенных в Красную книгу РФ.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 9 июля 2017 года мужчина на автомобиле ВАЗ-21310, взяв резиновую лодку, поехал на рыбалку на 769 км реки Иртыш, который не включен в перечень рыбопромысловых участков региона. Донной сетью он поймал восемь сибирских осетров, сложил их в багажник и поехал домой. На одной из улиц села Вагай машину остановили сотрудники ГИБДД, которые и обнаружили незаконный улов.

Сибирский осетр занесен в Красную книгу РФ и его добыча повсеместно запрещена. Размер причиненного ущерба составил 80 тыс. рублей, который браконьер полностью возместил.

Прокуратура района утвердила по данному делу обвинительное постановление и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.