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Бизнесмены из Тюмени пройдут стажировку в Кембридже

16:10 26 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменского технопарка

Бесплатную стажировку в Кембридже получили выпускники Школы делового английского языка в Тюменском технопарке Михаил Пустовит (ООО "МедикаГо") и Игорь Воробьев (ООО "Лесные технологии") по итогам защиты проектов.

Презентацию, проходившую на английском, оценивали представители школы "CET", департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Центра экспорта и руководство Тюменского технопарка.

Резидент бизнес-инкубатора Тюменского технопарка Михаил Пустовит представил проект "Мобильный комплекс для регистрации параметров организма".

 "Я заинтересован в сотрудничестве с зарубежными медицинскими компаниями, но не был уверен в своих силах. Школа делового английского – это отличная возможность подтянуть уровень владения английским. Приятно отметить, что занятия проводит носитель языка, а темы выбираются исходя из потребностей слушателей", - считает он.

С начала 2017 года обучение в школе прошли 32 человека. Это представители малых и средних предприятий, реализующие инновационные проекты, либо выпускающие продукцию, ориентированную на экспорт.

В течение двух месяцев тюменским бизнесменам помогали преодолеть языковой барьер, знакомили с основами делового английского. Ученики вместе с преподавателем подготовили презентацию проектов.

По словам начальника управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики Антона Машукова, проект зарекомендовал себя как прикладной и получил положительную оценку инвесторов, специалистов по внешней торговле.

"Первый набор, который мы сделали в январе 2017 года, был для нас, организаторов, экспериментальным. На нем отрабатывались технология и методика преподавания, по итогом курса вносились изменения в учебную программу. Этот инструмент поддержки приобрел законченную форму, а у многих предпринимателей, прошедших Школу делового английского, появилась возможность привлечь инвестиции не только в России, но и за рубежом", - отметил он.

Ожидается, что к концу 2017 года обучение в Школе делового английского языка пройдут 120-150 предпринимателей. Обучение бесплатное. Зачисление в группу происходит на основании конкурсного отбора, напоминает пресс-служба Тюменского технопарка. 

Теги: обучение , экспорт , бизнес , Тюменский технопарк , инновации , английский язык

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