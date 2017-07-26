За добровольную сдачу оружия жителей региона не накажут

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173 нарушения правил оборота оружия выявили сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области и регионального УМВД России во время мероприятия "Арсенал".

Проверено 60 объектов хранения оружия. Изъято 159 единиц оружия, возбуждены два уголовных дела. 31 единицу владельцы сдали добровольно.

При выявлении информации о незаконно хранящихся огнестрельном оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах и взрывных устройствах можно сообщить по телефонам: (3452) 79-30-23 (дежурная часть УМВД России по Тюменской области); 27-43-78 (дежурная часть управления Росгвардии по Тюменской области). Анонимность гарантируется.

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы, от уголовной ответственности освобождаются, напоминает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.