В Ноябрьске задержали малолетнего наркосбытчика

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17-летнего сбытчика наркотических средств задержали сотрудники ОМВД России по Ноябрьску.

Во время личного досмотра у молодого человека обнаружено и изъято 20 свертков с синтетическим наркотическим средством. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетний сообщил информацию о месте расположения в различных участках города 6 тайников, так называемых закладок, с тем же наркотиком, приготовленным им для дальнейшего сбыта бесконтактным способом через интернет. Общая масса изъятых наркотических средств составила 82 гр., что является крупным размером.

По данному факту следственным отделом СУ СК России по Ноябрьску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.