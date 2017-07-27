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В Ишиме будут судить наркодельца из Мелитополя

11:35 27 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Уголовное дело в отношении 23-летнего жителя г. Мелитополя Запорожской области направила в суд прокуратура Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в начале февраля 2017 года молодой человек по указанию своего сообщника специально прибыл в Ишим, чтобы распространять там синтетические наркотики через закладки. За товаром он должен был ездить в Тюмень и забирать его из тайников, адреса которых сообщал подельник через Интернет. Молодой человек 5 и 13 марта привез из областного центра в Ишим для сбыта более 496 граммов наркотического средства, содержащего производное N-метилэфедрона.

14 марта его задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области, которым из оперативных источников стало известно о прибытии заезжего наркодельца в Ишим. Мелитополец успел сбыть чуть более шести граммов опасного вещества, большая же часть была изъята на его съемной квартире. По решению суда он заключен под стражу.

Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ишимский городской суд для рассмотрения по существу.

 

 

Теги: наркотики , уголовное дело , прокуратура

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