В Тобольске осудили экс-директора двух управляющих компаний за хищение денег

Фото следственного комитета РФ

К трем годам лишения свободы осужден бывший директор двух управляющих компаний в Тобольске за хищение более 1,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в июне 2013 года учредитель назначил 35-летнего Алексея Бармина директором двух своих управляющих компаний - ООО "Лада" и ООО "Лада Плюс". По версии следствия директор, пользуясь доверием учредителя, с октября 2013 года дал распоряжение бухгалтеру ООО "Лада" перечислять ему зарплату в большем размере, чем положено. В 2014 году подобном образом он распорядился и во второй управляющей компании. Таким способом мужчина похитил в двух управляющих компаниях в общей сложности более 1,2 млн рублей.

В феврале 2015 года учредитель уволил Бармина, поскольку тот под разными предлогами не предоставлял финансовый отчет о работе компаний. Вновь назначенная руководительница инициировала проверку, которая продолжалась до января 2016 года и выявила хищения. Последовало обращение в полицию и возбуждение уголовного дела.

Тобольский городской суд назначил Алексею Бармину три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. Кроме того, суд взыскал с осужденного всю сумму причиненного ущерба.