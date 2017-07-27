up

27.07.2017 четверг

EUR 69.6816

USD 59.9102

В Тюмени 18..20 С 1 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

В Тобольске осудили экс-директора двух управляющих компаний за хищение денег

16:54 27 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

К трем годам лишения свободы осужден бывший директор двух управляющих компаний в Тобольске за хищение более 1,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в июне 2013 года учредитель назначил 35-летнего Алексея Бармина директором двух своих управляющих компаний - ООО "Лада" и ООО "Лада Плюс". По версии следствия директор, пользуясь доверием учредителя, с октября 2013 года дал распоряжение бухгалтеру ООО "Лада" перечислять ему зарплату в большем размере, чем положено. В 2014 году подобном образом он распорядился и во второй управляющей компании. Таким способом мужчина похитил в двух управляющих компаниях в общей сложности более 1,2 млн рублей.

В феврале 2015 года учредитель уволил Бармина, поскольку тот под разными предлогами не предоставлял финансовый отчет о работе компаний. Вновь назначенная руководительница инициировала проверку, которая продолжалась до января 2016 года и выявила хищения. Последовало обращение в полицию и возбуждение уголовного дела.

Тобольский городской суд назначил Алексею Бармину три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. Кроме того, суд взыскал с осужденного всю сумму причиненного ущерба.

Теги: управляющие компании , Тобольск , прокуратура , суд

Последние новости

19:23 Курсанты ТВВИКУ приглашают тюменцев на финал Международных армейских игр Фото
18:55 Насильник-рецидивист ответит за свои преступления в Тюмени
18:32 Сто четырнадцать точек wi-fi запущено в двадцати муниципалитетах региона
18:30 Житель Мегиона нахулиганил на триста тысяч рублей Фото
18:21 В Тюремном замке Тобольска открылся "Больничный корпус"
18:10 Особых тюменцев пригласили на экскурсию по Туре Фото
18:00 28 июля - события дня
17:49 В Тюмени расследовали уголовное дело о взятке за поддельный больничный
17:38 Тобольские мастера выступят на фестивале славянского искусства в Москве
17:27 Поход за грибами едва не стал последним для жителя Заводоуковска
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

В Тюменской области будущих инженеров и программистов готовят с первого класса

В Тобольске обновят и благоустроят детские сады и школы

Владимир Якушев: Тюменский район развивается активно

Политика

Иван Квитка: в весеннюю сессию Госдума приняла важные законопроекты

Депутаты Госдумы рассказали в Тюмени об итогах весенней сессии

Сергей Корепанов: программы "Единой России" помогают решать проблемы, которые волнуют людей больше всего

Экономика

"Транснефть–Сибирь" устанавливает современную систему автоматизации на НПС имени Чепурского-1

Дороги к садоводческим товариществам заасфальтируют за два года

Тюменская область развивает несырьевой экспорт

Общество

Курсанты ТВВИКУ приглашают тюменцев на финал Международных армейских игр

Сто четырнадцать точек wi-fi запущено в двадцати муниципалитетах региона

В Тюремном замке Тобольска открылся "Больничный корпус"

Спорт

Тюменский шахматист удивляет в Чехии

Сибиряк завоевал вторую медаль олимпийского фестиваля

Тюменский дзюдоист поборется за медали в Берлине

Происшествия

Насильник-рецидивист ответит за свои преступления в Тюмени

Житель Мегиона нахулиганил на триста тысяч рублей

В Тюмени расследовали уголовное дело о взятке за поддельный больничный

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+