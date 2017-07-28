Еще один проблемный дом достроят в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Участники долевого строительства проблемного жилого дома ГП-8 в районе улиц Тихая и Просторная в Тюмени получат свои квартиры к августу 2018 года. Об этом на встрече с дольщиками заявил заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный.

Возведение дома было начато в 2012 году компанией "Тюменский строитель". По договору здание должно было быть введено в эксплуатацию в четвертом квартале 2014 года, однако недобросовестный застройщик свои обязательства перед дольщиками не выполнил. Против руководителя компании "Тюменский строитель" возбуждено уголовное дело по обвинению в мошеничестве.

"Дольщики "Тюменского строителя" обратились за помощью в правительство региона. Была проделана большая работа по поиску нового добросовестного и ответственного застройщика. Пришлось пройти длинный путь, и после проведения всех необходимых юридических процедур губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал соглашение с компанией "Зеленый мыс" о достройке проблемного дома. Уже проведено обследование этого объекта, строительные работы начнутся 31 августа. Никаких дополнительных расходов от дольщиков не потребуется", - сообщил Евгений Заболотный.

По словам заместителя губернатора, квартиры в достроенном доме получат те дольщики, которые приобретали жилье для проживания, а не для перепродажи. "Если кто-то занимается куплей-продажей квартир, как бизнесом, то он должен самостоятельно нести связанные с этим риски", - подчеркнул он.

Евгений Заболотный рассказал журналистам, что на сегодняшний день в регионе насчитывается 5 проблемных домов, долевое участие в строительстве которых принимают 310 человек. Для восстановления прав дольщиков по каждому дому разработаны и реализуются дорожные карты.

"В 2010 году в регионе имелся 71 проблемный дом и более 5,7 тысячи обманутых дольщиков. На сегодняшний день мы восстановили права более чем 5,4 тысячи дольщиков, обманутых недобросовестными застройщиками. Тюменская область не входит в число тех российских регионов, где проблема обманутых дольщиков стоит наиболее остро", - подчеркнул заместитель губернатора.

Евгений Бабенко