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Ишимский магазин могут закрыть за нарушения в реализации алкоголя

11:35 28 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах впервые направил в суд исковое заявление о ликвидации деятельности хозяйствующего субъекта за реализацию спиртсодержащей алкогольной продукции.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Ишиме сообщил начальник отдела Артур Биргалин.

По его словам, хозяина не раз предупреждали, накладывали штрафы общей суммой около 200 тыс. руб. за неоднократные и грубые нарушения действующего законодательства. Но нарушения не прекратились. В настоящее время иск находится на рассмотрении.

В 2016 году за подобное поведение по обращениям потребителей было ликвидировано ООО "Мегастрой", которое занималось изготовлением и установкой дверей. Работники брали предоплату, но люди оставались без окон и без дверей.

Инна Кондрашкина

Теги: Ишим , консультация , суд , нарушения , Ишимский район , Роспотребнадзор

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