Стартовал прием заявок на конкурс "Тюменская марка"

Фото пресс-службы конкурса "Тюменская марка"

Прием заявок на участие в конкурсе "Тюменская марка" стартовал в Тюмени. Заявки подали уже более 30 предпринимателей.

Им и другим бизнесменам предстоит выступить в девяти номинациях: "Промышленное производство", "Строительство", "Общественное питание", "Туризм" и других. Впервые в этом году введены номинации "Молодежное предпринимательство" и "Бизнес для бизнеса".

Как сообщает пресс-служба конкурса "Тюменская марка", регистрация проходит на сайте проекта (кнопка "Конкурс 2017") и продлится до 8 сентября. Принять участие в конкурсе могут субъекты малого и среднего бизнеса. Теперь достаточно двух документов: заявки на участие и подтверждения полномочия представителя субъекта предпринимательства.

В этом году "Тюменская марка" отметит 15-летие. Конкурс призван выделять и награждать предприятия среднего и малого бизнеса, которые добились результата и заслужили признание у экспертов и жителей региона. Местному бизнесу предстоит не только рассказать о своем сервисе и технологиях производства, но и заслужить доверие потребителей и профессионалов. Здесь учитывается и репутация, и социальная активность компаний, и качество, и клиентоориентированность.

"Принять участие в конкурсе стало гораздо проще. Для этого не требуется длинный список документов и отчетов. Достаточно, чтобы бизнес был зарегистрирован и работал на тюменском рынке более двух лет, а также состоял в реестре малого и среднего предпринимательства. "Тюменская марка" – это знак качества, подтвержденный экспертами и потребителями. С этого года победители получат право использовать его на протяжении трех лет, ранее такая возможность предоставлялась на год", – рассказал директор департамента экономики и стратегического развития города Сергей Толстых.

Параллельно с регистрацией участников организаторы конкурса проводят сбор экспертов – из всех желающих тюменцев выберут 240 человек по шести возрастным категориям. С 25 сентября они отправятся на предприятия и сами оценят их работу. В это же время начнется голосование среди интернет-пользователей. 27 и 28 октября откроется специализированная выставка для всех желающих.

Имена победителей назовут 9 ноября на официальной церемонии награждения. В каждой из девяти номинаций будет определено по три счастливчика.

Как стать участником или народным экспертом, можно узнать на сайте marka72.ru или по телефону горячей линии: 533-108.