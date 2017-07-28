Владимир Якушев оценил сельскую обсерваторию

Тюменская линия

"Здорово, что в Тюменской области есть такие увлеченные люди!" - такой отзыв оставил в книге почетных гостей Червишевской обсерватории губернатор Владимир Якушев.

Глава региона посетил одну из туристических достопримечательностей села – бывшую водонапорную башню, в которой установлен телескоп для наблюдения за звездами. Кроме обсерватории, которую обустроил депутат думы Тюменского района, астроном-любитель Владимир Куракин, здесь располагаются керамическая мастерская для детей и библиотека.

"Сейчас мы ведем работы по превращению башни в полноценный туристический объект, который находится на пути из Тюмени в центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", - рассказал депутат. - Мы намерены более ярко заявить о себе в интернете, будем использовать соцсети, разрабатываем свой сайт. Собираемся делать публикации, анонсы астрологических событий, рассказывать о мироустройстве в общем и солнечной системы в частности. Все это будет сопровождаться экскурсионной программой. А мощные телескопы дают возможность сделать фото понравившегося объекта (планеты, туманности), а затем его распечатать. И это будет "живая" картинка, а не скачанная из интернета".