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В Тюмени девушка попала под машину, водитель разыскивается

16:10 28 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ГИБДД Тюменской области

Шесть человек получили травмы в пяти дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области 27 июля.

В Тюмени на ул. Николая Чаплина, 113 утром столкнулись "Тойота" и ВАЗ-21074. 19-летний водитель "семерки" получил травму головы.

Днем на ул. Полевой, 82 столкнулись фургон "Газель" и "Мицубиси". Пострадали 37-летний водитель и 11-летний пассажир "Газели".

Резкое торможение стало причиной травмы 54-летней пассажирки автомобиля "Ниссан" на ул. Димитрова, 43. У женщины диагностировали  сотрясение мозга и ушиб предплечья.

Днем на ул. Дальней, 4 областного центра на нерегулируемом пешеходном переходе сбита 21-летняя девушка. Водитель с места аварии скрылся, ведется розыск. У девушки травма головы и перелом ноги.

На 299 км дороги Екатеринбург – Тюмень микролитражка "Ока" наехала на металлическое ограждение. 54-летний водитель получил травму головы и переломы бедра и ребер, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. 

Фото ГИБДД Тюменской области

Соб. инф.

Теги: Екатеринбург - Тюмень , розыск , пешеходы

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