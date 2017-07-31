В ТюмГУ зачислили призеров олимпиад и льготников

Фото ИА "Тюменская линия"

Очередные приказы о зачислении абитуриентов в состав студентов подписал ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков по итогам второго заседания приемной комиссии.

Приоритетным стало зачисление на бюджетные места призеров школьных олимпиад, абитуриентов льготных категорий и целевиков, а также абитуриентов, готовых учиться по договору.

В общей сложности в университет зачислено 734 абитуриента. Студентами-бюджетниками стали 57 человек. В их числе призеры таких крупных предметных олимпиад как многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда", олимпиада "Физтех", межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" и Московская олимпиада школьников по химии. Без вступительных испытаний они были зачислены в Школу перспективных исследований на направления "Экономика" и "Прикладная информатика", а также на направления "Журналистика" и "Химия".

Десять человек зачислены на бюджетные места по целевой квоте по рекомендации органов власти и местного самоуправления. Также в числе бюджетников 43 представителя льготных категорий.

На договорные места поступили 677 абитуриентов. При этом среди платников есть ребята с хорошим средним баллом ЕГЭ. В частности, на "Международные отношения", "Юриспруденцию", "Лингвистику", "Экономику" и "Медиакоммуникации" поступили обладатели среднего балла 80 и выше.

По итогам работы двух заседаний приемной комиссии студентами ТюмГУ стали уже 992 человека.

Следующее заседание по приему состоится 3 августа. В тот день пройдет первая волна зачисления, и будет закрыто 80% бюджетных мест. Подать оригиналы документов об образовании и согласие на зачисление необходимо до 1 августа, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Соб. инф.