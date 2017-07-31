На острове Вилькицкого посеяли необычную траву

Фото ИА "Тюменская линия"

Волонтеры в качестве эксперимента посеяли траву на острове Вилькицкого. Об этом сообщает ИА "Север-Пресс" со ссылкой на ведущего научного сотрудника Научного центра изучения Арктики Роман Колесников.

Если она прорастет и покажет устойчивость к суровым арктическим условиям, то ее, возможно, применят при рекультивации нарушенных участков земли. Несколько сортов семян предоставил Санкт-Петербургский лесотехнический университет.

На острове участники научно-исследовательской экспедиции провели аэрофотосъемку и радиоэкологическое исследование, инвентаризацию опасных отходов и объектов бывшей инфраструктуры, изучили растительность, провели гидроэкологические исследования, собрали более 100 проб почвы, а также воды из поверхностных водных объектов и донных отложений, гербарии.

По словам Романа Колесникова, все изучат в лабораториях, чтобы посмотреть состояние незатронутых антропогенным влиянием объектов и состояние природных объектов, которые подверглись интенсивному воздействию. Часть проб исследуют в Научном центре изучения Арктики, часть - в Санкт-Петербургском государственном университете.

"Можем сказать, что по уровню радиации там все нормально, но есть много загрязненных нефтепродуктами участков, отходами горюче-смазочных материалов. Видимо, когда-то там была воинская часть и метеостанция, которые загрязняли. Очень сильно загрязнены нефтепродуктами грунты и водные объекты, которые находятся в районе от метеостанции и воинской части, а также большое захламление металлоломом, древесными остатками и бревнами", - пояснил ведущий научный сотрудник Научного центра изучения Арктики.

Природа восстанавливается очень долго, возможно это займет лет 10 или 15. Чтобы очистить весь остров Вилькицкого, нужно не менее трех лет и возможно больше.