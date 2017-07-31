Полиция задержала неудачливого угонщика внедорожника в Югре

static.mvd.ru

Подозреваемого в угоне Toyota Land Cruiser задержали полицейские Радужного в Югре.

Сообщение о пропаже машины поступило от гражданина 1973 года рождения в дежурную часть городского отдела МВД России. Он рассказала, что его автомобиль пропал со стоянки, расположенной в 3 микрорайоне.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого 1993 года рождения, ранее неоднократно судимого. Как пояснил задержанный, он не справился с управлением и врезался в ограждение. Поврежденное транспортное средство обнаружено в 35 м от места угона, сообщает ГУ МВД России по автономному округу.

static.mvd.ru

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

static.mvd.ru

Злоумышленник помещен в специальное помещение для содержания задержанных лиц по статье 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством".