Власти помогут семье с тройняшками из Ишима решить жилищный вопрос

ya-roditel.ru

Распоряжение о выделении средств из регионального бюджета на приобретение жилья семье Быковых из Ишима подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

В конце мая у Артема и Натальи Быковых появились три малышки. До этого они уже воспитывали дочь. Планируя вторую беременность, надеялись, что будет мальчик. Однако УЗИ показало, что родятся три девочки. По словам супругов, такого результата даже представить не могли. Малышки стали первой тройней, появившейся в Ишимском перинатальном центре за последние десять лет. А Артем и Наталья теперь воспитывают четырех дочерей.

Благодаря действующей областной мере социальной поддержки семей при рождении одновременно трех и более детей многодетная семья Быковых улучшит свои жилищные условия. Эта единовременная выплата введена в регионе в 2013 году. Всего в рамках нее свои жилищные условия улучшила 41 семья, включая Быковых, в том числе и те, кто родил тройню до 2013 года, т. е. до введения этой меры социальной поддержки и не использовал возможность улучшить жилищные условия за счет средств областного бюджета.

В 2017 это уже вторая семья, которая получает единовременную выплату. Ее величина рассчитывается исходя из состава семьи (родители и несовершеннолетние дети) в размере 18 кв. м. общей площади жилого помещения на одного члена семьи и средней стоимости одного квадратного метра жилья по муниципальным образованиям, утвержденной главным управлением строительства Тюменской области.

Отметим, что в регионе количество многодетных семей за последние десять лет увеличилось в три раза и сейчас составляет более 22 тыс. Всего в Тюменской области 230 тыс. семей, в которых воспитываются 350 тыс. детей.