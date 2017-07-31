Юных тюменцев научат готовить цезарь и пиццу-лодочку

Фото: группа Лиги добровольцев ТюмГУ "ВКонтакте"

Уроки по приготовлению обеда проведут для детей из Центра социальной помощи семье и детям "Семья" волонтеры Лиги добровольцев ТюмГУ совместно с кулинарной школой "МаксиМ". Занятие пройдет на ул. 25-го октября, 34/6 1 августа, начало в 10 часов.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" куратор добровольческих движений Тюменского госуниверситета Ирина Никулина, в течение двух часов ребята приготовят три блюда.

"В меню легендарный салат цезарь, соус для которого ребята приготовят самостоятельно, узнав его секрет. Основным блюдом и гвоздем программы станет необычная пицца-лодочка с ветчиной, по форме напоминающая хачапури по-аджарски. Дополнением обеда станет освежающий домашний лимонад из натуральных фруктов, свежей мяты и охлажденной минеральной воды", - рассказала Ирина Никулина.

Проект "Сам себе повар" проводит добровольческое движение госуниверситета "Щедрые сердца". В своей работе студенты ориентируются на детей, оставшихся без попечения родителей. Занятия будут проходить под руководством профессионального шеф-повара Натальи Бердниковой.

Ирина Никулина добавила, что проект носит профориентационный характер. Ребята на практике знакомятся с профессией повара, узнают о ней подробнее из первых уст и примеряют ее на себя. Во время занятий дети также осваивают необходимые для жизни навыки: учатся самостоятельно готовить, работать в команде, проявлять инициативу, раскрывают свои творческие способности.

По окончании мастер-класса юные повара получат сертификаты и смогут продолжить обучение на последующих занятиях Школы "Сам себе повар".

Любовь Голышева