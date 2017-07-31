Проблемы обманутых дольщиков эффективно решаются в Тюменской области

Количество обманутых дольщиков в Тюменской области снизилось с 5 тыс. 751 человека в 2010 году до 310 человек в 2017 году. Такая информация прозвучала на общественных слушаниях по вопросу защиты прав участников долевого строительства многоквартирных домов, которые прошли в Тюменском технопарке.

В 2010 году в регионе насчитывалось 72 многоквартирных жилых дома, строительство которых не было завершено в сроки, установленные договорами с дольщиками. На сегодняшний день таких домов осталось только 5 - четыре в Тюмени и один - в Тюменском районе, сообщил начальник управления жилищной политики Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

"За семь лет правительству Тюменской области совместно с областной прокуратурой удалось восстановить нарушенные права около 5 тысяч дольщиков. Люди получили либо квартиры, либо компенсации. В период с 2013 по 2017 годы в отношении недобросовестных застройщиков было возбуждено 120 уголовных дел, по которым осуждено 25 человек. Шесть руководителей строительных организаций, нарушивших права участников долевого строительства, приговорены к реальным срокам лишения свободы", - рассказал Валерий Киселев.

В общественных слушаниях приняли участие более 40 участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от недобросовестных застройщиков, а также вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, заместитель губернатора Евгений Заболотный, депутаты Госдумы РФ Эрнест Валеев и Иван Квитка, депутаты Тюменской областной думы, представители регионального правительства, органов местного самоуправления, Общероссийского народного фронта, региональной Общественной палаты.

Материалы общественных слушаний будут переданы в рабочую группу Государственной думы РФ, которая занимается разработкой эффективных правовых механизмов защиты прав дольщиков, сообщил модератор слушаний, депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов. "Эти правовые механизмы должны обеспечить реальные гарантии выполнения условий договора долевого строительства", - подчеркнул Владимир Ульянов.

Евгений Бабенко