up

31.07.2017 понедельник

EUR 69.6779

USD 59.5436

В Тюмени 17..19 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Проблемы обманутых дольщиков эффективно решаются в Тюменской области

20:35 31 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Количество обманутых дольщиков в Тюменской области снизилось с 5 тыс. 751 человека в 2010 году до 310 человек в 2017 году. Такая информация прозвучала на общественных слушаниях по вопросу защиты прав участников долевого строительства многоквартирных домов, которые прошли в Тюменском технопарке.

В 2010 году в регионе насчитывалось 72 многоквартирных жилых дома, строительство которых не было завершено в сроки, установленные договорами с дольщиками. На сегодняшний день таких домов осталось только 5 - четыре в Тюмени и один - в Тюменском районе, сообщил начальник управления жилищной политики Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

"За семь лет правительству Тюменской области совместно с областной прокуратурой удалось восстановить нарушенные права около 5 тысяч дольщиков. Люди получили либо квартиры, либо компенсации. В период с 2013 по 2017 годы в отношении недобросовестных застройщиков было возбуждено 120 уголовных дел, по которым осуждено 25 человек. Шесть руководителей строительных организаций, нарушивших права участников долевого строительства, приговорены к реальным срокам лишения свободы", - рассказал Валерий Киселев.

В общественных слушаниях приняли участие более 40 участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от недобросовестных застройщиков, а также вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, заместитель губернатора Евгений Заболотный, депутаты Госдумы РФ Эрнест Валеев и Иван Квитка, депутаты Тюменской областной думы, представители регионального правительства, органов местного самоуправления, Общероссийского народного фронта, региональной Общественной палаты.

Материалы общественных слушаний будут переданы в рабочую группу Государственной думы РФ, которая занимается разработкой эффективных правовых механизмов защиты прав дольщиков, сообщил модератор слушаний, депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов. "Эти правовые механизмы должны обеспечить реальные гарантии выполнения условий договора долевого строительства", - подчеркнул Владимир Ульянов.

Евгений Бабенко

Теги: общественные слушания , облдума , Госдума , долевое строительство

Последние новости

20:35 Проблемы обманутых дольщиков эффективно решаются в Тюменской области
18:49 Юнармия обучит боевому делу гостей Международных армейских игр - 2017
18:27 Уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда расследуют в Тобольске
18:16 Черный лесоруб-рецидивист предстанет перед судом
18:05 Жители региона формируют туристический бренд Тюменской области Фото
17:54 1 августа - события дня
17:43 Беспилотники помогут судейству на АрМИ-2017
17:32 Социальные сети проникли в гаджеты тюменцев
17:21 Особые жители Боровского побывали на экскурсии в Ялуторовске
17:10 Военные из четырех стран поборются за кубок АрМИ-2017
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Власти помогут семье с тройняшками из Ишима решить жилищный вопрос

Достижения Тюмени – результат труда и любви каждого горожанина, считает губернатор

Ялуторовску выделили тридцать шесть миллионов на благоустройство дворов

Политика

Новый закон наведет порядок в садах и огородах

В России отменяется крепостное избирательное право

Технология машиночитаемого кода будет использована в единый день голосования

Экономика

ВМФ России получит тридцать новых кораблей и судов

Тюменских экспортеров приглашают на конкурс

Кофе в России подорожает на двадцать процентов

Общество

Проблемы обманутых дольщиков эффективно решаются в Тюменской области

Юнармия обучит боевому делу гостей Международных армейских игр - 2017

Жители региона формируют туристический бренд Тюменской области

Спорт

Тюменский велогонщик выиграл два золота на первенстве страны

Тюменский легкоатлет завоевал бронзу ЧР

Тюменский легкоатлет – чемпион Сурдлимпиады в Самсуне

Происшествия

Уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда расследуют в Тобольске

Черный лесоруб-рецидивист предстанет перед судом

В Югре разыскивают пропавшую молодую женщину
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+