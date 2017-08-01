Бизнесмен заплатит штраф за взятку

Фото следственного комитета РФ

На полтора миллиона рублей оштрафован бизнесмен, который за триста тысяч рублей хотел получить покровительство силовика.

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего директора ООО "Эврика Плюс" Сарвана Джафарова. Он признан виновным в даче взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий.

По версии следствия, весной 2017 года бизнесмен решил заняться незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств. А чтобы не возникало проблем с правоохранителями, он решил подкупить знакомого оперуполномоченного РУФСБ России по Тюменской области. Размер взятки – 50 тыс. рублей ежемесячно – предприниматель назвал при встрече с оперативником 13 мая, которая прошла в одном из кафе. При этом бизнесмен был согласен дать единовременно 300 тыс. рублей - плату за покровительство за первые шесть месяцев.

25 мая по инициативе Джафарова состоялась еще одна встреча. Сев в машину к сотруднику РУФСБ, он положил в бардачок 300 тыс. рублей, после чего его задержали.

Джафаров признал свою вину.

Суд назначил ему штраф в размере 1,5 млн рублей в доход государства. Кроме того, конфисковал в доход государства и сумму взятки в 300 тыс. рублей.