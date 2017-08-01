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Финал Армейских игр-2017: гонки тяжелых машин, мастер-классы, кухня и концерт

17:24 01 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Бронетранспортеры, разведывательные машины и другие современные образцы инженерного вооружения можно  рассмотреть детально на состязаниях в духе Формулы-1 в рамках международного конкурса "Инженерная формула". Соревноваться в скорости будут команды из России и Белоруссии.

В учебном центре ТВВИКУ на озере Андреевском, где 4 августа пройдет гонка, в деле машины покажут экипажи трех команд. Сборная Белоруссии и команда российских военнослужащих инженерной бригады Южного военного округа участвуют в основном зачете. Вторая российская команда, представляющая ТВВИКУ, выступит вне конкурса.         

По словам секретаря соревнований, старшего офицера отдела боевой подготовки управления начальника Инженерных войск Вооруженных сил России Александра Черного, участников ждет сложная трасса с более чем сорока препятствиями.  

"Первой выступит тяжелая инженерная машина разграждения. Она должна преодолеть колейный мост, брод и прийти на пит-стоп. Механикам-водителям предстоит проделать ювелирную работу: установить четыре столба в шурфы, привести машину в транспортное положение и передать эстафету. В дело вступит машина для отрывания котлована, которая должна создать котлован глубиной 80 сантиметров и 8 метров. Затем путепрокладчик подготовит путь длиной 50 метров и зароет котлован. Последний этап будет самым эффектным. Плавающий транспортер преодолеет препятствия, загрузит технику, выйдет к водной преграде, проведет маневрирование между буями, разгрузит технику на суше и вернется на финиш", - пояснил он.

Следить за ходом соревнований зрители будут с трибун, для гостей подготовили 2,5 тыс. мест. Впрочем, тюменцев ожидают не только зрелища. Желающих пригласят на мастер-класс по сборке и разборке автомата, детей займут конкурсами. В палатках можно будет перекусить и запастись сувенирами Армейских игр.  

"4 августа в рамках "Инженерной формулы" и 6 числа во время "Безопасного маршрута" вместе с диаспорами стран-участниц у нас будут организованы национальные подворья, которые ознакомят участников и зрителей с особенностями этноса, национальной кухни. Представители Узбекистана обещают приготовить плов, Белоруссии - блюда из картофеля, представители Армении собираются показать мастер-класс по приготовлению лаваша", - рассказал помощник начальника Инженерных войск Вооруженных сил России по работе с личным составом, подполковник Михаил Веприков. 

Творческую часть мероприятия представят тюменские артисты. Также ожидается выступление известного в России и за рубежом Православного солдатского хора "За веру и Отечество" инженерного подразделения Западного военного округа.    

Открытие соревнований состоится 4 августа в 11 часов. 

Татьяна Ковалева

Теги: Армейские игры , Беларусь , инженерные войска , Узбекистан , Армения
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