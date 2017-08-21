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Тюменская промышленность продолжает расти

17:43 21 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

На 3,1 увеличился индекс промышленного производства в Тюменской области без учета автономных округов с января по июнь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает Тюменьстат.

"Мы живем не на Луне, а в России, и все проблемы, которые существуют в стране, характерны и для нашего региона. Но мы прекрасно понимаем, что нужно выбирать между политикой выживания и политикой развития. Мы выбираем развитие. Поэтому сохранение эффективных инструментов государственной поддержки предпринимательства, несмотря на экономические трудности - одна из важнейших задач региональных органов власти", - подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами в мае 2017 года.

Действующими в Тюменской области эффективными инструментами господдержки бизнеса уже воспользовались тысячи предпринимателей, напомнил глава региона.

"Наша задача - сохранить такие инструменты, чего бы это ни стоило. Потому что именно в них заключается развитие. В результате мы не уронили индекс промышленного производства, наращиваем внутренний региональный продукт", - отметил Владимир Якушев. Напомним, что за последние десять лет индекс промышленного производства в Тюменской области вырос в три раза. Даже в сложном для экономики 2016 году был обеспечен рост промышленности почти на 5%.

Если жить лишь сегодняшним днем, с тоской оглядываться назад и мечтать о возвращении цен на углеводороды на уровень 120 долларов за баррель, хорошего будущего не построить, считает Владимир Якушев.

"Тюменская область стала местом притяжения предпринимательской инициативы. Мы должны вкладывать средства в развитие региона. Мы привыкли именно так выстраивать свою политику, и она дает положительные результаты", - заявил глава региона.

Евгений Бабенко

Теги: промышленность , экономическое развитие , господдержка , Владимир Якушев , Тюменьстат

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