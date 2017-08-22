Тюменский "Аванпост" открыл новые направления подготовки

Более 300 новых воспитанников ожидают в тюменском центра "Аванпост" за применую кампанию02917, которая стартовала 21 августа.

Центр предлагает десять образовательных программ в соответствии с разным возрастом детей.

Впервые “Аванпост” объявил набор на две новые программы. В рамках физкультурно-спортивного направления дети 13-17 лет могут записаться на “Функциональное многоборье”.

“Оно включает в себя обширный комплекс упражнений, направленный на развитие опорно-двигательной системы, скоростно-силовую выносливость, общее укрепление организма. Функциональное многоборье содержит элементы физической подготовки, которые лежат в основе таких видов спорта, как легкая и тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, военно-прикладные виды спорта”, - рассказал педагог центра Алексей Ярунов.

Еще одна новая программа “Туризм с элементами поисково-спасательных работ”. В планах подготовить две группы будущих спасателей в возрасте 12-17 лет, срок обучения - два года.

Всего центр реализует десять образовательных программ по трем направлениям подготовки. Так, в социально-педагогическом направлении у подростков наибольший интерес вызывает программа допризывной подготовки “Ратное дело”.

Говоря об особенностях нынешней приемной кампании, директор центра “Аванпост” Николай Савченко отметил, что на обучение по направлению подготовки к военной службе принимаются только юноши. Это обусловлено целевой установкой программы и ее особенностью - повышение качества потенциального призывного контингента и абитуриентов, поступающих в образовательные учреждения силовых ведомств.

На остальные программы “Аванпост” приглашает и девочек. Почувствовать армейскую романтику будет возможно в военно-патриотическом объединении "Юнармия". Программа имеет модуль общевойсковой подготовки, но вместе с тем предусматривает расширение знаний о географии и истории нашей страны, а также обширную воспитательную и гражданско-патриотическую составляющую. Ну, и конечно, если девочка планирует поступать в военное училище, то у нее будет возможность подтянуть свои показатели по физической подготовке для сдачи экзаменов.

Познакомиться с программами подготовки, узнать правила приема и сделать правильный выбор помогут сотрудники приемной комиссии. Она работает до 28 сентября (в будние дни) по адресу: ул. Широтная, 216.

Подробную информацию можно узнать по телефону (3452) 22-06-33 или в группе ВК "Аванпост" |Тюмень