Открылась горячая линия по денежным сборам в школах

Фото ИА "Тюменская линия"

Сообщить о просьбах сдавать деньги или покупать что-то для нужд школы теперь могут родители на горячую линию Общественной палаты России.

Открытие горячей линии "Школьные сборы: незаконные требования или вынужденная мера" в ОП РФ обусловлено участившимися сообщениями в СМИ о том, что некоторые родители школьников вынуждены покупать за собственные средства различные вещи для школы.

В частности, жительница Калмыкии рассказала, что в школе, куда поступил ее ребенок, родителей попросили купить парты в класс. Продолжаются сборы средств на ремонт, охрану, учебники, подарки учителям, покупку штор, новых парт, компьютеров и так далее.

"Действующим законодательством, в том числе Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", гарантируется право каждого человека на образование. Это право должно быть предоставлено бесплатно", — подчеркнула инициатор горячей линии, первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.

Обратиться на горячую линию можно по телефону: 8-800-737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: понедельник-четверг с 9 до 18 часов, в пятницу — с 9 до 16 часов 45 минут, время московское. Все обращения будут рассмотрены и направлены в соответствующие надзорные органы, сообщает пресс-служба ОП РФ.

Соб.инф.