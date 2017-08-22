"Транснефть – Сибирь" передала копии фильма о генерале Федюнинском в тюменские школы

Фото: АО "Транснефть - Сибирь"

При финансовой поддержке АО "Транснефть – Сибирь" телерадиокомпания "Регион-Тюмень" завершила производство документального фильма "Три звезды генерала Федюнинского".

Фильм, показ которого прошел в областном эфире на каналах "Россия-24" и "Культура", приурочен к открытию в Тюмени памятника легендарному командарму на улице, которая носит имя Героя Советского Союза и Героя Монгольской Народной Республики, генерала армии Ивана Ивановича Федюнинского.

Непростая и полная драматизма жизнь именитого земляка, который прошел путь от подмастерья маляра из крестьянской семьи до командующего 2-й ударной и 54-й армий, показана в 15 минутах экранного времени. За время боев в годы Великой Отечественной войны Федюнинский был трижды ранен, находясь со своими войсками на передовой. И каждый раз после госпиталя и хирургических операций он возвращался в строй. Трудно переоценить его вклад в прорыв блокады Ленинграда, он разработал и реализовал блестящие военные операции под Вислой и на Одере, что не только приблизило день долгожданной Победы, но и спасло жизни тысяч советских солдат.

Творческая группа фильма: Юлия Мурзабулатова, Вера Федорова и Сергей Лыкасов – сумела найти нужные слова, чтобы рассказать о генерале Федюнинском не только как военачальнике, но и как о человеке, в жизни которого была любовь, семья и настоящие друзья, одним из которых был маршал Победы Георгий Жуков. По заказу АО "Транснефть – Сибирь" были изготовлены 300 копий фильма о генерале, которые переданы в школы и подростковые клубы Тюменской области для проведения уроков мужества. Реализация проектов по строительству памятника генералу Ивану Федюнинскому в Тюмени и созданию документального фильма о его жизни и подвиге приурочены к 50-летию АО "Транснефть – Сибирь" и направлены на сохранение его подвига в памяти молодых поколений тюменцев.