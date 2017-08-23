Бывшего проректора Тюменского индустриального университета подозревают в превышении полномочий

Фото: ИА "Тюменская линия"

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего проректора Тюменского индустриального университета - женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, при слиянии двух вузов - ТюмГНГУ и архитектурно-строительного университета сотрудникам ТюмГАСУ нужно было пройти процедуру увольнения с последующим принятием во вновь созданный вуз. Возникло обязательство по выплате им компенсаций за неиспользованный отпуск.

Однако проректор по экономике и финансам индустриального университета, объяснив это потом особым рвением в работе и стремлением пополнить бюджет вуза, предложила увольняемым подписать платежную ведомость, но деньги не получать.

Сотрудники вынуждены были согласиться, чтобы не портить отношения с новым руководством, и поставили свои подписи в документе.

Женщина сэкономила для университета более 2 млн 122 тыс. рублей, они были зачислены на лицевой счет вуза в качестве пожертвования. Преступление выявили и расследовали сотрудники ФСБ России по Тюменской области.