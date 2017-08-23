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Тюменские медики опровергли популярные страхи о детских прививках

13:58 23 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Около 2 тыс. родителей отказываются от детских прививок в Тюменской области ежегодно.

Об этом рассказала главный специалист отдела помощи детям регионального департамента здравоохранения Надежда Казакевич на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Тюменская линия". По ее словам, их количество не растет уже около пяти лет.

"Большинство мотивируют это тем, что боятся: где-то слышали о негативном действии прививок. На самом деле это неразвеянные опасения. Наберите в Интернете "прививки", и вы сначала получите ссылки на форумы непрофессионалов, и только потом – на медицинские статьи. Очень печально, когда родители доверяют здоровье ребенка не врачу-профессионалу, а псевдоспециалистам из Интернета, которых даже не знают", - отметила Надежда Казакевич.

Она напомнила, что в России есть специальные институты, изучающие поствакцинальные осложнения и риски.

"Нужно осознавать, что некоторые реакции после прививки нормальны и не вызывают опасений. Например, повышенная температура. Вы же понимаете, что вакцина – не вода, организм должен на нее отреагировать, сформировать иммунитет. Кроме того, медицинские технологии меняются, препараты совершенствуются, поэтому бояться прививок не нужно", - подчеркнула Надежда Казакевич.

В целом, по словам медиков, осложнения после прививки ничтожны в сравнении с осложнениями заболеваний. Например, прививки от столбняка и дифтерии дают местные реакции только в 10% случаев, а летальность в случае заболевания достигает от 30 до 70%. Вакцинация от краснухи может вызвать покраснение, сыпь или увеличение лимфоузлов, а сама краснуха – артриты или энцефалит. Если заражение краснухой произошло внутриутробно, в 40% случаев беременность самопроизвольно прерывается.

Надежда Казакевич напомнила, что в Германии, Австрии и США  родителей, отказывающихся от вакцинации детей, могут наказать. В России такая ответственность не предусмотрена, но некоторые детские сады или школы могут отказывать в приеме не привитых детей.

Напомним, что консультацию по прививкам родители могут получить во всех медучреждениях региона. Врачи разработали буклеты по основным вопросам вакцинации, также с 2017 года действует мобильное приложение "Беби-гид", где можно узнать о сроках прививок и основных противопоказаниях.

"Разумеется, противопоказания есть, но они не такие критичные. Например, говорят, что детям и взрослым с хроническими заболеваниями ставить прививки нельзя. Это неправда: такие люди наоборот входят в группу риска, поэтому вакцинация для них – хороший способ уберечь здоровье и не допустить осложнений хронических заболеваний. Также мы советуем прививать беременных – ни им, ни ребенку вакцина не навредит", - подчеркнула Надежда Казакевич.

Евгения Шевцова

Теги: вакцинация , вакцинопрофилактика , Надежда Казакевич , прививки

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