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Погода в Западной Сибири превысит климатическую норму

17:49 23 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

На 6-8 градусов превысит климатическую норму температура воздуха в Западной Сибири и на Урале с 24 по 26 августа.

По данным Росгидрометцентра, днем температура будет превышать 30-градусную отметку, утром возможны туманы и небольшая облачность.

Жаркий воздух распространится даже на северные регионы. В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается до плюс 31 градуса. Здесь потепление будет сопровождаться небольшими дождями, грозами и порывистым ветром до 15 м/с. На Ямал тепло придет только к концу недели. Воздух прогреется до плюс 26 градусов, но будет дождливо и облачно.

В связи с этим ГУ МЧС по Тюменской области предупреждает: классы пожарной опасности будут нарастать, прогнозируется осложнение пожарной обстановки. Граждан просят соблюдать правила пожарной безопасности на природе и в быту.

Евгения Шевцова

Теги: профилактика пожаров , погода

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