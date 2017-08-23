Погода в Западной Сибири превысит климатическую норму

Фото ИА "Тюменская линия"

На 6-8 градусов превысит климатическую норму температура воздуха в Западной Сибири и на Урале с 24 по 26 августа.

По данным Росгидрометцентра, днем температура будет превышать 30-градусную отметку, утром возможны туманы и небольшая облачность.

Жаркий воздух распространится даже на северные регионы. В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается до плюс 31 градуса. Здесь потепление будет сопровождаться небольшими дождями, грозами и порывистым ветром до 15 м/с. На Ямал тепло придет только к концу недели. Воздух прогреется до плюс 26 градусов, но будет дождливо и облачно.

В связи с этим ГУ МЧС по Тюменской области предупреждает: классы пожарной опасности будут нарастать, прогнозируется осложнение пожарной обстановки. Граждан просят соблюдать правила пожарной безопасности на природе и в быту.

Евгения Шевцова