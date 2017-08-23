Тюменским гаврошам требуются наставники

Фото: Моя территория

Набор наставников для детей с асоциальным поведением идет в Тюмени.

К проекту присоединились уже 40 наставников, среди которых руководитель комиссии по молодежной политике, физической культуре и спорту Общественной палаты Тюменской области Максим Шереметьев, коуч и бизнес-тренер Елена Рукавишникова, тренер по рукопашному бою в клубе детского творчества им. А. М. Кижеватова Вадим Недоступ.

Вы можете стать наставником, подав заявку до 31 августа.

Отдельная часть проекта — направление медианаставников. Видеографы, сценаристы и фотографы приглашаются к участию в проекте "Шанс", в котором они вместе с детьми создадут социальные ролики на тему алкогольной зависимости, протестного настроения, шоплифтинга, профилактики аутоагрессивного поведения, а также социальную рекламу для родителей.

"Для видеографов, сценаристов, фотографов это возможность создать в команде единомышленников общественно полезный контент, получить опыт в написании сценария для социальных роликов и по итогу создать ролик, который сможет положительно повлиять как на ребят, так и на их родителей. Ролики по приоритетным направлениям будут транслироваться в школах, его увидят подростки, которые не смогли принять участие в проекте "Шанс". А это значит, что работа медианаставников поможет кому-то стать лучше", — отметила заместитель руководителя Центра продюсирования сообществ Мария Федоренко.

Свое участие в проекте подтвердили 7 медианаставников. Все желающие могут присоединиться к их команде, для этого нужно обратиться по телефону коворкинга "Моя территория" — 68-96-96.