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Владимир Якушев: региональное правительство и муниципалитеты работают в одном направлении

19:18 23 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
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Тюменская область выгодно выделяется среди регионов России по уровню взаимодействия с муниципалитетами.

Об этом заявил губернатор Владимир Якушев, выступая в программе "Час с губернатором". По его словам, такая связь помогает быстрее и успешнее решать многие вопросы. 

"Если мы говорим в целом о местном самоуправлении, то оно в Тюменской области развивается. По всем преобразованиям и новшествам, что происходят у нас в рамках развития местного самоуправления, регион неплохо смотрится на карте России. При этом главное, что характеризует Тюменскую область - то, что между региональным правительством и местным самоуправлением сегодня нет конфликтных ситуаций. Мы мыслим и работаем на одной волне, поэтому все преобразования даются легче, чем мы можем наблюдать это в других регионах", - сказал Владимир Якушев.

Он напомнил, что в августе в Кирове прошло заседание совета по местному самоуправлению. Одной из главных тем стал учет гражданских инициатив при решении вопросов местного значения. По словам Владимира Якушева, такой подход для Тюменской области уже не новшество. 

"Мы активно работаем в этом направлении. Примеров много: крупная программа модернизации дворовых территорий, строительство социальных объектов. Для нас уже привычная практика, когда мы сначала запрашиваем мнение граждан и учитываем его при принятии любого управленческого решения", - подчеркнул глава региона. 

Евгения Шевцова

Теги: Час с губернатором , местное самоуправление , муниципалитеты , Владимир Якушев

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