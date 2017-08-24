Тюменских бардов приглашают на курганский фестиваль

Фото: группа "Фестиваль авторской песни "Бардовские костры" "ВКонтакте"

Любителей бардовской песни из Тюменской области приглашают поучаствовать в шестнадцатом курганском межрегиональном фестивале авторской песни "Бардовские костры".

Мероприятие пройдет с 8 по 10 сентября в Кетовском районе Курганской области. Палаточный лагерь участников будет разбит на берегу реки Утяк в 400 м от Звериноголовского шоссе.

Ключевым событием фестиваля станет конкурс исполнителей авторской песни. Лучших определят в номинациях "Исполнитель", "Автор-исполнитель" и "Дуэт, ансамбль". Принять участие в просушивании смогут все желающие. Конкурс пройдет в нескольких возрастных категориях: до 13 лет включительно, от 14 до 25 лет, и старше 25 лет.

Чтобы принять участие в конкурсном прослушивании, нужно 9 сентября до 12 часов на фестивальной поляне обратиться в палатку организационного комитета и предоставить анкету установленного образца, приложив к ней тексты песен в двух экземплярах. Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт, страховое свидетельство, ИНН или их копии, сообщает департамент образования и науки Курганской области.

Пройти на мероприятие все желающие смогут бесплатно, символическую плату — экологический сбор — нужно будет внести только за въезд на автомобиле.

Более подробная информация представлена в официальной группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".