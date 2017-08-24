Футбольный клуб "Тюмень" переиграл новосибирцев на Кубке России

Фото ФК Тюмень

Футбольный клуб "Тюмень" добился первой победы на своем поле в текущем сезоне. Черно-белые в 1/32 финала Кубка России взяли верх над новосибирской "Сибирью" - 2:1.

Как сообщает пресс-служба тюменского клуба, обе команды выставили на кубковой матч экспериментальные составы. У тюменцев получила шанс сыграть с первых минут группа молодых футболистов: Иван Сметанин, Юрий Мошев, Егор Глухов и Артем Юсупов. В роли капитана черно-белых появился Владимир Лешонок. Новосибирцы прибыли на берега Туры без ряда ключевых игроков.

На 10 минуте встречи подопечные Евгения Маслова открыли счет. Егор Глухов обвел своего визави один в один и навесил в штрафную площадь гостей, где на его передачу неожиданно откликнулся хавбек "Сибири" Алексей Гладышев. Он хотел скатить мяч назад своему голкиперу, но не рассчитал с силой удара и поразил нижний угол собственных ворот.

После перерыва команда Маслова не сбавляла оборотов. Два момента забить упустил Юсупов: в первом случае выручил вратарь новосибирцев, во втором – приезжую команду спасла штанга. На 61 минуте чуть ли не первый удар гостей в створ увенчался успехом. Виталий Галыш опередил двух защитников хозяев и расстрелял владения Вячеслава Граба – 1:1.

Встреча вполне могла дойти до дополнительного времени, но Владимир Лешонок на 71 минуте нанес точный удар в дальний угол. До конца поединка подшефные Маслова довольно уверенно довели дело до победы. Единственный момент у ворот Граба возник после дальнего удара в исполнении Владимира Азарова, где воспитанник тобольского футбола продемонстрировал хорошую реакцию.

20 сентября в Тюмени состоится 1/16 финала Кубка России. Среди возможных соперников черно-белых значатся четыре команды премьер-лиги – тульский "Арсенал", московское "Динамо", "Тосно" и "СКА-Хабаровск".