up

24.08.2017 четверг

EUR 69.5619

USD 59.1312

В Тюмени 21..23 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Футбольный клуб "Тюмень" переиграл новосибирцев на Кубке России  

16:04 24 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ФК Тюмень

Футбольный клуб "Тюмень" добился первой победы на своем поле в текущем сезоне. Черно-белые в 1/32 финала Кубка России взяли верх над новосибирской "Сибирью" - 2:1.

Как сообщает пресс-служба тюменского клуба, обе команды выставили на кубковой матч экспериментальные составы. У тюменцев получила шанс сыграть с первых минут группа молодых футболистов: Иван Сметанин, Юрий Мошев, Егор Глухов и Артем Юсупов. В роли капитана черно-белых появился Владимир Лешонок. Новосибирцы прибыли на берега Туры без ряда ключевых игроков.

На 10 минуте встречи подопечные Евгения Маслова открыли счет. Егор Глухов обвел своего визави один в один и навесил в штрафную площадь гостей, где на его передачу неожиданно откликнулся хавбек "Сибири" Алексей Гладышев. Он хотел скатить мяч назад своему голкиперу, но не рассчитал с силой удара и поразил нижний угол собственных ворот.

После перерыва команда Маслова не сбавляла оборотов. Два момента забить упустил Юсупов: в первом случае выручил вратарь новосибирцев, во втором – приезжую команду спасла штанга. На 61 минуте чуть ли не первый удар гостей в створ увенчался успехом. Виталий Галыш опередил двух защитников хозяев и расстрелял владения Вячеслава Граба – 1:1.

Встреча вполне могла дойти до дополнительного времени, но Владимир Лешонок на 71 минуте нанес точный удар в дальний угол. До конца поединка подшефные Маслова довольно уверенно довели дело до победы. Единственный момент у ворот Граба возник после дальнего удара в исполнении Владимира Азарова, где воспитанник тобольского футбола продемонстрировал хорошую реакцию.

20 сентября в Тюмени состоится 1/16 финала Кубка России. Среди возможных соперников черно-белых значатся четыре команды премьер-лиги – тульский "Арсенал", московское "Динамо", "Тосно" и "СКА-Хабаровск".

Теги: кубок России , футбол , ФК Тюмень

Последние новости

17:43 Беспилотник Росгвардии обнаружил в Тюменском районе любителя конопли
17:32 Артисты выезжают к хлеборобам Заводоуковского района
17:21 "Принцесса" пришла на помощь тюменским ученым
17:10 Тюменские почтовики доставляют товары для школьников в отдаленные районы
17:00 Тюменских бардов приглашают на курганский фестиваль
16:49 Штормовое предупреждение объявлено в Югре
16:38 Цены на вторичное жилье в Тюмени падают
16:27 Тюменских охотников ждет жеребьевка на медведя
16:16 Тему бережного природопользования обсудят на нефтегазовом форуме в Тюмени
16:04 Футбольный клуб "Тюмень" переиграл новосибирцев на Кубке России  
Все новости

Архив новостей

Август, 2017
﻿

Губернатор

Тюменской семье с тройняшками помогут решить квартирный вопрос

Губернатор: новая школа в Восточном-2 станет культурным центром микрорайона

Строительство аэропорта в Тобольске нецелесообразно, считает губернатор

Политика

Сопредседатель ОНФ по Тюменской области прокомментировал встречу Владимира Путина с молодежью

"Единая Россия" провела в Вагайском районе семейный праздник

Правительство утвердило план обеспечения россиян доступным жильем

Экономика

Цены на вторичное жилье в Тюмени падают

Тему бережного природопользования обсудят на нефтегазовом форуме в Тюмени

Альфа-Банк объявил финансовые итоги деятельности за полугодие

Общество

Артисты выезжают к хлеборобам Заводоуковского района

"Принцесса" пришла на помощь тюменским ученым

Тюменские почтовики доставляют товары для школьников в отдаленные районы

Спорт

Футбольный клуб "Тюмень" переиграл новосибирцев на Кубке России  

Тюменский футболист помог чемпиону Армении

Юные тюменские футболисты разгромили казанских сверстников

Происшествия

Беспилотник Росгвардии обнаружил в Тюменском районе любителя конопли

Следователи разыскивают пропавшего в Тюмени мужчину с татуировкой дракона

Безработного тоболяка задержали с крупной партией наркотиков в Тюмени
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+