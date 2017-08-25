Отопительный сезон начали на Ямале

gidroguru.com

Отопительный сезон стартовал на ямальском полуострове. Это касается прежде всего северных районов.

Как сообщает правительство автономного округа, подача тепла в жилые дома, детский сад и другие соцобъекты началась в с. Гыда Тазовского района. Пробные пуски состоялись в п. Салемал, Находка и Тазовский. В Новом Уренгое тепло пошло в школы и детские сады.

В с. Яр-Сале и Сеяха Ямальского района отопление дали в социальных учреждениях. В Мысе-Каменном, Новом Порту и Панаевске система теплоснабжения готова к запуску.

На всех остальных территориях полуострова котельные тоже готовы к пробным включениям.

Напомним, с 2017 года Минстрой России рекомендует муниципалитетам самостоятельно принимать решение о сроках подачи тепла. Раньше, чем установится холодная погода, отопительный сезон начинать можно, но не позднее окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха составляет ниже 8 градусов Цельсия.