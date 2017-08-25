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В Тюмени снесли самострой

13:26 25 августа 2017 | mobile | | print версия для печати

Самовольно построенный комплекс технического обслуживания автомобилей снесли судебные приставы УФССП по Тюменской области. 

Так и не удалось убедить владельцев шести незаконно возведенных построек, предназначенных для обслуживания автомобилей, в том числе шиномонтажа и автомойки в необходимости сноса объектов добровольно. Лишь после приезда судебных приставов и спецтехники, владельцы самостроев выступили с предложением ко взыскателю об отсрочке работ по сносу, с последующим самостоятельным осуществлением демонтажа, однако было уже поздно.

Незаконные постройки на земельном участке в районе дома №82 по ул. Калужская появились несколько лет назад. Предприимчивые граждане, не получая необходимых разрешений, возвели на участке целый комплекс сооружений, который не остался незамеченным. Взыскателем по исполнительному производству является администрация Тюмени. Суд постановил освободить земельный участок путем демонтажа и вывоза временных построек, ограждения и навеса, однако данное требование не было исполнено в установленный срок, что стало основанием для принятия мер принудительного исполнения судебного решения. 

Теги: судебные приставы , незаконные постройки

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