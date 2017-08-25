Тюменские дворы становятся современными и комфортными

Фото ИА "Тюменская линия"

Мнение жильцов останется главным при ремонте и реконструкции дворов в Тюменской области.

На это обратил внимание глава региона Владимир Якушев в программе "Час с губернатором".

"Программа долго шлифовалась, и начиналась она сложно, было много ошибок. Я начал ей заниматься еще на посту главы Тюмени. Тогда мнение граждан еще не было главным, и часто после завершения ремонта оказывалось, что что-то сделано не так, жильцы хотели по-другому. За 10 лет мы эту программу отработали, теперь максимально прислушиваемся к мнению жителей, и город выглядит по-другому. В благоустроенных дворах жить гораздо комфортнее и интереснее", - сказал Владимир Якушев.

Отметим, что на создание комфортной городской среды в 2017 году в бюджете Тюменской области предусмотрено 2,3 млрд рублей. Из них 557 млн - на ремонт дворовых территорий. При средней стоимости благоустройства 2 тыс. рублей за один кв. м, это 72 двора общей площадью 294 тыс. кв м.

Еще 165 дворов благоустроят за счет инвесторов, на это предусмотрено более 1,4 млрд рублей. К 2020 году число таких дворов должно достигнуть 500.

Евгения Шевцова