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Медики исследовали египетскую мумию на томографе

17:00 26 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
www.phototyumen.ru

Древнеегипетскую мумию из коллекции Эрмитажа просканировали на компьютерном томографе, чтобы узнать возможную причину смерти древнего человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на клиническую больницу №122 имени Соколова. 

"В рамках партнерского соглашения с Государственным Эрмитажем 21 августа 2017 года в Клинической больнице №122 на спиральном компьютерном томографе проведено сканирование древнеегипетской мумии из коллекции музея. Это единственная мумия, которая сохранилась в первозданном виде, благодаря сохранившемуся на ней покрову, который накладывается при бальзамировании", — говорится в сообщении.

Исследование проводилось для того, чтобы узнать пол, строение скелета, наличие на теле различных артефактов, возможную причину смерти и возраст экспоната. Результаты полученных данных будут оглашены после проведения анализа с привлечением судебно-медицинских исследований. 

В январе Эрмитаж сообщал о проведении исследования на томографе двух алтайских мумий III века до нашей эры из пятого Пазырыкского кургана, раскопанного в 1949 году в Горном Алтае. Это сканирование стало первым подобным опытом для Эрмитажа. Сканирование проводилось для того, чтобы установить болезни и причину смерти мумифицированных людей, реконструировать их внешний облик, а также более детально изучить приемы мумифицирования.

 

 

Теги: исследования , ученые

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