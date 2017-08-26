Медики исследовали египетскую мумию на томографе

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Древнеегипетскую мумию из коллекции Эрмитажа просканировали на компьютерном томографе, чтобы узнать возможную причину смерти древнего человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на клиническую больницу №122 имени Соколова.

"В рамках партнерского соглашения с Государственным Эрмитажем 21 августа 2017 года в Клинической больнице №122 на спиральном компьютерном томографе проведено сканирование древнеегипетской мумии из коллекции музея. Это единственная мумия, которая сохранилась в первозданном виде, благодаря сохранившемуся на ней покрову, который накладывается при бальзамировании", — говорится в сообщении.

Исследование проводилось для того, чтобы узнать пол, строение скелета, наличие на теле различных артефактов, возможную причину смерти и возраст экспоната. Результаты полученных данных будут оглашены после проведения анализа с привлечением судебно-медицинских исследований.

В январе Эрмитаж сообщал о проведении исследования на томографе двух алтайских мумий III века до нашей эры из пятого Пазырыкского кургана, раскопанного в 1949 году в Горном Алтае. Это сканирование стало первым подобным опытом для Эрмитажа. Сканирование проводилось для того, чтобы установить болезни и причину смерти мумифицированных людей, реконструировать их внешний облик, а также более детально изучить приемы мумифицирования.