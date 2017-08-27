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Сергей Степашин: Тюменская область лидирует в России по ликвидации аварийного жилья

23:20 26 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
fondgkh.ru

Тюменская область - один из лучших регионов по реализации программы по ликвидации аварийного жилья. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказал председатель наблюдательного совета государственной корпорации "Фонд содействия реформирования ЖКХ" Сергей Степашин, который был проездом в Тюмени в аэропорту Рощино 26 августа.

 "За время действия программы, десять тысяч человек получили жилье. В Тюменской области выработали механизм, который позволил завершить реализацию этой программы досрочно", - сказал он. 

Так, приобретались готовые квартиры на первичном рынке, а не строились многоквартирные дома, если возникала необходимость принимать участие в долевом строительстве – выбирались только проверенные застройщики, в тех муниципальных образованиях, где жилищное строительство развивалось менее интенсивно, подбирались земельные участки, которые выставлялись на тендер для последующего возведения многоквартирников. Немаловажно, что жителям, проживающим в аварийном жилье, помогали оформить необходимые документы.

По состоянию на 1 января 2012 года в Тюменской области аварийным было признано более 147 тыс. кв. м жилья: 615 многоквартирных домов, 3 тыс. 703 жилых помещений. Работа по ликвидации аварийного жилья и переселению жителей в достойные квартиры велась не только в городах, но и в районах. На переселение граждан потребовалось 8 млрд 440 млн рублей, 6 млрд 320 млн было направлено из областного бюджета.

"Будем работать дальше. Я уверен, что тема аварийного жилья не снята с повестки дня. Есть поручение президента, что мы должны продолжать эту работу. Опыт Тюменской области будет учтен при формировании концепции по дальнейшей ликвидации аварийного жилья. Главное, что здесь умеют работать", - отметил Степашин. 

Екатерина Исаева

Теги: аварийное жилье , Сергей Степашин , Фонд содействия реформирования ЖКХ

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