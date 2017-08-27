В Тюменской области проходит профилактическая операция "Отопление"

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области

Рейды по проверке соблюдения норм и правил противопожарного состояния печного отопления в жилых домах Тюменской области проводят сотрудники межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 9.

Основная цель мероприятия — напомнить владельцам жилья о необходимости строгого соблюдения норм и правил пожарной безопасности, так как именно в жилом фонде происходит наибольшее количество пожаров.

Домов с печным отоплением в Тюменском районе осталось немного, но почти во всех требуется ремонт. Здесь не побелены дымоходы, отсутствуют предтопочные листы, нерегулярно проводится очистка труб от сажи.

Сотрудники МЧС в ходе проверок стремятся не наказать хозяина, а указать на недостатки, которые могут вызвать пожар.

Чтобы избежать загорания из-за печного отопления, рекомендуется соблюдать следующие правила:

— Перед началом отопительного сезона необходимо проверить печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы, которые используются для отопления дома. Владельцам домов советуют не эксплуатировать неисправные печи и другие отопительные приборы.

— Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5 X 0,7 м

— Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не только перед началом, но и в течение всего отопительного сезона.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; запрещено топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. Нельзя использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов, перекаливать печь.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть отштукатурены и побелены.

В случае возникновения происшествия владельцы домов должны немедленно звонить по телефону Единой службы спасения 01 или 101 (для сотовых операторов), напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.