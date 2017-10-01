Folk-metal группа Aeterna: новый клип, первый музыкальный альбом и ближайшие концерты

Фотография Торвальд

Тюменская folk-metal группа Aeterna приготовила для любителей скандинавских легенд, средневековой музыки и современного рока несколько приятных новостей. О выходе первого музыкального клипа, подготовке к выходу музыкального альбома и ближайших выступлениях корреспонденту "Тюменской линии" рассказала музыкант группы Aeterna Алена Дубровина.

Про окончание съемок музыкального клипа "Тюменская линия" уже писала в одном из прошлых материалов. Совместный творческий продукт актеров театр-проекта "Чудейство" и группы Aeterna опубликован на популярном видеохостинге 17 августа и в течение нескольких дней набрал больше двух тысяч просмотров.

Страшный сон, древняя тайна – шепотом, легендой прошедшая сквозь столетия. Тайна, что отозвалась вдруг на звонкий голос флейты в снежной чаще. Сон, в котором самое зло – не то, чем казалось веками. Легенда о сладком золоте и грозном флейтисте. …легенда, обернувшаяся явью.

Так гласит анонс, предвещающий просмотр клипа в группе музыкального коллектива. Музыкант группы Aeterna Алена Дубровина напомнила о том, как случилось, что театр и группа начали работать вместе.

"Актеры предложили музыкантам поработать вместе – подобрать под возникшую идею песню. В итоге был выбран "Гамельнский крысолов" и предполагаемый видеоряд весьма причудливо лег на оригинальную историю. Саму сказку актеры театр-проекта увидели несколько иначе, поэтому в клипе произошло слияние двух точек зрения. Оригинальная легенда не говорит о том, кто такой Крысолов, откуда он взялся, куда и для чего увел детей. В клипе можно увидеть, что Крысолов не человек, а некое магическое существо. В этом идея и сюжет "Чудейства". Они хотели сделать представление для виртуальных зрителей своего театра и записать видео вместе с музыкальной группой. Нам на ум как раз пришла подходящая новая песня", - пояснила она.

Работа над первым музыкальным альбомом, о котором коллектив с более чем шестилетней историей мечтает давно, перешла в завершающую фазу. Как пояснила Алена Дубровина, весь материал уже записан.

"Мы записали практически все для альбома. Сейчас у нас начался этап сведения треков и мастеринг. Работа не прекращается, поэтому о каких-то точных сроках говорить пока рано. Но то, что мы не стоим на месте, – это факт!", - отметила она.

Для тех, кто соскучился по живому звучанию, тоже есть приятные новости. Сразу после прошедшего 17 сентября концерта в Омске музыканты спланировали график выступлений на второй месяц осени.

Фото Владислава Ардалионова

Уже шестого октября группа Aeterna примет участие в телевизионном проекте телеканала "Тюменское время" под названием "Живой звук". Музыканты в один вечер поделят сцену с другим тюменским коллективом "Рыба пила".

Съемки телепроекта пройдут в КТЗ "Байконур". Трансляция концертов проходит еженедельно на телеканале "Тюменское время". Приходить в этот день и поддержать музыкантов, а также просто лишний раз насладиться музыкой, как отмечают организаторы, только приветствуется.

Сразу через неделю коллектив отправится на север, а именно в город Урай. 14 октября в 17 часов в здании МБУ ДО "ЦДО" состоится совместный рок-концерт Aeternы, Империи Metal Band, рок-группы "Рыба", Максима Макарова и the band. Кроме концертной программы в планах провести битву между музыкантами.

"Завершить череду выступлений в октябре мы планируем 21 октября в родной Тюмени, где мы выступим на открытии новой музыкальной площадки. Подробности этой встречи пока не известны. Но скоро мы их обязательно озвучим. Следите за нашей группой", - подытожила Алена Дубровина.

Фото Алены Дубровиной

Владислав Соколов