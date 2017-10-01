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Владимир Якушев поздравил старшее поколение тюменцев с праздником

09:54 01 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Международный день пожилых людей - праздник, который символизирует крепость семейных устоев, уважение к старшим, заботу о тех, кто дал нам жизнь.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя старшее поколение региона с праздником.

По его словам, в этот день чествуют родных и близких, воздают дань уважения людям старшего поколения - главным учителям и наставникам.

В Тюменской области проживают более 300 тыс. человек золотого возраста, необходимо окружить их искренним теплом и заботой, обеспечить достойную социальную поддержку, предоставить возможности для самореализации и активного долголетия.

"Благодаря партнерству государства, бизнеса, некоммерческих организаций перед тюменцами в зрелом возрасте открывается всё больше возможностей и перспектив. Каждый третий участвует в  образовательных проектах, занимается спортом, ведет активную общественную деятельность. Мы гордимся нашим старшим поколением! Дорогие земляки! Примите слова благодарности за самоотверженный труд и высокие достижения, которые стали основой нынешнего благополучия Тюменской области. Доброго вам здоровья, оптимизма и душевных сил! Пусть ваши сердца будут согреты теплом, уважением родных и близких людей!", - сказал Владимир Якушев.

Теги: День пожилых людей , Владимир Якушев

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