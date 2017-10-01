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Трудные подростки распишут имбирные пряники

09:13 01 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

В Тюмени трудных подростков: участников проекта "Шанс" научат росписи на имбирных пряниках. Ребят разделят на пять групп для наиболее комфортной и продуктивной работы.

В группах по 20 человек дети и наставники займутся освоением росписи. Проводить октябрьский мастер-класс будет Елена Пушкарева. Она объяснит, как приготовить тесто и как работать с глазурью, раскроет секреты технологии, продемонстрирует варианты росписи. Под ее чутким руководством подростки и наставники распишут готовые заготовки.

 "Делаем имбирные пряники" — первый мастер-класс, который пройдет после первой встречи детей и наставников, поэтому хотелось провести что-то прикладное, где с одной стороны требуется внимательность, а с другой — возможность творчески высказаться. Кроме того, совместная работа помогает налаживать контакты.

Проект "Шанс" — это своеобразные пробы, где ребенок может выбрать сферу, которая ему интересна. А наставник, как верный друг и помощник, поддержит его выбор. 

Встреча пройдет 5-6 октября в рамках проекта "Шанс" в мультицентре Моя территория, пишет "Мегатюмень". 

Теги: шанс72

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