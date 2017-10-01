Роскомнадзор выявил аналоги интернет-казино для детей

Фото Лиги безопасного Интернета

Роскомнадзор заблокировал семь сайтов, на которых дети могли за деньги сделать ставки ради получения внутриигрового контента, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере связи.

"Все сайты посвящены шутеру "Counter-Strike: Global Offensive", в которой предоставляется возможность покупки внутриигровых предметов", - говорится в сообщении.

На данных сайтах, по информации Роскомнадзора, предлагают осуществить покупку через ставки, что является аналогом интернет-казино, только для молодой интернет-аудитории.

Всего по предписанию Федеральной налоговой службы в Единый реестр запрещенных сайтов были внесены 21 сайт владельцев онлайн-тотализаторов: семь сайтов заблокированы, четыре исключены, 10 владельцам сайтов отправлены уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенной информации.