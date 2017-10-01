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В Каталонии около сорока человек пострадали при столкновениях на референдуме

16:21 01 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
© AFP 2017 / Pau Barrena

Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 38 раненых в результате столкновений с полицией на референдуме о независимости, сообщает РИА Новости.

"Экстренные службы оказали помощь 38 пострадавшим в результате столкновений с испанской полицией. Тридцать пять из них получили легкие ранения, еще трое — средней тяжести", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в микроблоге Twitter.

Как сообщается, девять пострадавших были доставлены в больницы, у них ушибы и головокружения.

Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, уже проголосовавший на референдуме, назвал действия полиции жестокими и необоснованными. По его словам, применение насилия со стороны правоохранителей говорит о том, что сторонники независимости выигрывают.

Официальный представитель женералитета, в свою очередь, обвинил власти страны в репрессиях и потребовал отставки испанского правительства.

В 9:00 по местному времени в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого запретил Конституционный суд страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2,3 тыс. участков, где должно проходить голосование. Правительство Каталонии, в свою очередь, заявляет, что открыто более 70% избирательных участков.

Полиция изымает документы, а также урны и бюллетени для голосования, блокирует доступ в интернет. В соцсетях пишут, что на одном из участков были слышны выстрелы.

Власти автономного сообщества за час до начала голосования заявили, что голосовать можно на любом открытом участке при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При этом если бюллетеней не хватает, их можно принести из дома. Кроме того, они допустили голосование без конвертов. Проголосовать можно только один раз.

Согласно опросам общественного мнения, за отделение от Испании выступает 41% жителей автономного сообщества, 49% хотят остаться в составе страны. За проведение референдума выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что референдум нужно согласовывать с Мадридом.

Теги: референдум , Каталония

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