В Голышмановском районе наградили лучших механизаторов

Фото: АПК ТО

80% зернового клина обмолочено в Голышмановском районе. 15 хозяйств из 34 уже собрали всё зерно со своих полей. Как сообщает районная администрация, уборка в нынешнем году затягивается - хлеба полегшие.

Однако лучших хлеборобов отмечают. Так, глава района Александр Желтоухов побывал в двух сельскохозяйственных предприятиях – ООО "Юг-Агро" и ООО СП "Голышмановское". Он вручил грамоты и денежные премии победителям этапа соревнования среди работников агропромышленного комплекса, занятых на уборке урожая текущего года и подготовке почвы под урожай 2018 года.

Награжден комбайнер ООО "Юг-Агро" Антон Батурин. На своем "Нью Холланде" он намолотил 1 тыс. 800 т зерна. По вспашке зяби вперед вырвался механизатор ООО "Юг-Агро" Владимир Титлянов.

На комбайне "Джон Дир" пятого класса и выше наибольших производственных показателей добился механизатор ООО СП "Голышмановский" Сергей Тутулов. За десять дней он намолотил 1 тыс. 593 т зерна.