Проблему заторов на перекрестках решат "вафельные разметки", считают в правительстве

Авто Mail.Ru

Возможность нанесения специальной "вафельной" разметки желтого цвета на перекрестках в ближайшее время будет прописана в правилах дорожного движения.

Ранее соответствующий эксперимент с подобной разметкой состоялся в Москве, а также в ряде регионов.

По данным "Газеты.Ru" на этой неделе первый вице-премьер Игорь Шувалов должен завизировать документ, разрешающий использование специальной желтой разметки заездов на перекрестки уже не в порядке эксперимента, как это было возможно на данный момент, а на общих условиях. Не исключено, что Шувалов объявит об этом на предстоящих общественных слушаниях, посвященных снижению смертности на пешеходных переходах, которые состоятся 3 октября. После подписания документа, он будет оформлен в виде постановления правительства и ляжет на подпись председателю правительства Дмитрию Медведеву.

Представитель первого вице-премьера подтвердил финальный характер проработки вопроса в аппарате правительства, но отказался назвать дату выхода постановления.

"Вафельная" разметка нужна для того, чтобы водители четко понимали: если они остановятся на желтом участке после того, как загорится красный сигнал светофора, их ждет штраф, ведь на пересечении проезжих частей с такой разметкой ведется автоматический контроль нарушений. Всего фиксируется три вида нарушений: это проезд на красный свет, выезд за стоп-линию, а также поворот не из того ряда. Таким образом, наличие "вафли" вынуждает водителей задуматься, рассчитать скорость потока и при необходимости переждать цикл работы светофора, чтобы не перекрыть движение перпендикулярному потоку и не создавать пробку или аварийную ситуацию.

Штраф в 1 тыс. рублей за подобное нарушение уже существует в ПДД. Так, согласно п. 1 ст. 12.13 КоАП, инспектор ГИБДД имеет право оштрафовать водителя, который не рассчитал время и выехал на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил автомобилиста остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.