Тюменским педагогам расскажут о воспитательной силе кино

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Форум преподавателей и родителей "Кинопедагогика" откроется в Тюмени 3 октября. В Тюменском государственном институте регионального развития образования прочтут лекции и проведут мастер-классы российские и зарубежные эксперты, сообщает проект "Моя территория".

Занятия в рамках международного фестиваля семейных фильмов "НольПлюс" проведут режиссер-мультипликатор и продюсер фильмов для TED.com Агота Вегсо, директор Российского института культурологии Кирилл Разлогов, лингвист Татьяна Березовская.

Педагогам расскажут, как обучить детей осмысленному кинопросмотру, а также освоят базовые алгоритмы семейного кинопросмотра. Участники форума обсудят влияние аудиовизуальной информации на сознание человека.

"Все фильмы программы фестиваля "НольПлюс" – это инструмент для образования, и им нужно уметь пользоваться. Для этого мы и решили провести форум. Тюменская область – пионер в популяризации кинопедагогики. Самое главное, что у учителей региона есть желание изучать такой способ неформального образования детей. Сам форум, как и фестиваль, расширяет границы, и к нему присоединятся преподаватели из разных городов России", — отметил руководитель форума Александр Школенко.