Тысяча российских туристов вернется из Турции домой

www.skyscanner.ru

Завершить перевозки туристов из Турции, чей вылет был просрочен, Минтранс планирует 2 октября. Об этом стало известно во время заседания оперативного штаба по перевозкам пассажиров "ВИМ-АВИА", которое провел министр транспорта Максим Соколов.

Домой будут доставлены 1 тыс. человек, после чего полеты будут выполняться в штатном расписании.

За прошедшие сутки авиакомпания "ВИМ-АВИА" и другие российские и зарубежные компании на внутрироссийских и международных чартерных и регулярных рейсах перевезли почти 6 тыс. человек.

"ВИМ-АВИА" совершила 22 рейса, 13 из которых – международные. К местам назначения доставлены почти 2 тыс. 200 туристов. Из российских городов полеты осуществлялись в Анадырь и Благовещенск.

На 2 октября запланировано выполнение 17 рейсов, 13 из которых – международные регулярные и чартерные рейсы, преимущественно из Внуково в Анталью, Даламан и обратно. Также будут выполняться полеты в китайские города Тайюань и Шеньян.