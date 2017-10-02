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"Тюменьремдормаш" будет выпускать строительный профиль и трубы

20:36 02 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Производство строительных профилей, а также круглой и профильной трубы планируется создать на заводе "Тюменьремдормаш" в 2017-2018 годах. Об этом рассказал журналистам руководитель предприятия Алексей Рагозин.

"Общий объем инвестиций в создание новых производств составит около 600 миллионов рублей. В результате реализации инвестпроекта на нашем предприятии будет создано порядка 80 новых рабочих мест. Мы чувствуем поддержку правительства Тюменской области. Это дает нам возможности для дальнейшего развития", - сообщил Алексей Рагозин.

Напомним, недавно на заводе начал работу оснащенный самым современным оборудованием сервисный центр по продольной резке металла. Новое производство осмотрел губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Открытие сервисного центра - первый этап реализации инвестиционного проекта по модернизации технологической системы металлообработки. Проектная мощность центра - 150 тонн рулонного металла в смену. Строительство оснащенного современным автоматизированным оборудованием сервисного центра началось в 2016 году. Объем инвестиций составил 226 миллионов рублей. Общий объем инвестиций в модернизацию системы металлообработки составит 336 миллионов рублей, это позволит создать не менее 40 новых рабочих мест", - рассказал губернатору директор завода "Тюменьремдормаш".

Новый сервисный центр полностью удовлетворяет потребности завода в нарезанном металле - штрипсе, которая составляет от 2 до 2,5 тонн в месяц. Кроме того, его продукция будет востребована и другими предприятиями не только в Тюменской области, но и в регионах Уральского, Сибирского и Восточного федеральных округов. Ведь сервисный центр  способен производить штрипс практически любых размеров из металла толщиной до 8 мм. Первый заказ на резку металла уже поступил из Москвы, рассказал обозревателю "Тюменской линии" Алексей Рагозин. "Мы планируем, что около 50 процентов мощностей сервисного центра будут использоваться для выполнения заказов других предприятий", - сообщил он.

Инвестиционный проект реализуется при активной поддержке регионального правительства, отметил директор завода "Тюменьремдормаш". Общий объем господдержки в форме возмещения затрат на уплату первого взноса за приобретенное в лизинг оборудование в 2016-2017 годах превысил 27,3 млн рублей.

"Проект по созданию сервисного центра по резке металла завод "Тюменьремдормаш" реализовал успешно. При этом доля господдержки сравнительно невелика. Поэтому предприятие и в дальнейшем может рассчитывать на нашу помощь в создании новых производств. В частности, объем господдержки в форме возмещения затрат на уплату первого взноса за приобретенное в лизинг оборудование для производства строительного профиля и труб может составить около 80 миллионов рублей. Несмотря на все сложности, реальные инвестиционные проекты мы будем всячески поддерживать, в том числе и финансово", - подчеркнул Владимир Якушев.

Глава региона отметил, что возмещение затрат на уплату первого взноса за приобретенное в лизинг оборудование - одна из самых востребованных предприятиями региона форм государственной поддержки.

Евгений Бабенко

Теги: инвестиционные проекты , новые рабочие места , Владимир Якушев , новые производства , господдержка , Тюменьремдормаш

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