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В Тобольске открылся кинофестиваль "Ноль Плюс"

12:09 03 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: фестиваль "НольПлюс"

Международный фестиваль детских и семейных фильмов открылся в Тобольске 2 октября. Как сообщает администрация города, кинофорум продлится до 4 октября.

"Все, что делается в рамках "Формулы хороших дел", совершается для того, чтобы создать в Тобольске доступную и комфортную социальную среду", - отметила на торжественном открытии представитель одного из организаторов мероприятия - предприятия "СИБУР Тобольск" Елена Бельская.

"Я очень хочу, чтобы в Тобольске ценили и любили кино и знали, что есть такой кинофестиваль "Ноль плюс" детского и семейного кино. Я хотел бы видеть ваших родителей, которые смотрят с вами кино и смотрят кино, в  котором вы снимаетесь", - обратился к юным участникам фестиваля директор "Ноль Плюс" Николай Данн.

На открытии исполнили гимн фестиваля. Его авторы – известный дуэт Марины Ланда и Сергея Васильева, авторов песен к мультсериалу "Смешарики" и "Летающие звери". 

Теги: Тобольск , кино , Ноль плюс

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