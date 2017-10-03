В Тобольске открылся кинофестиваль "Ноль Плюс"

Фото: фестиваль "НольПлюс"

Международный фестиваль детских и семейных фильмов открылся в Тобольске 2 октября. Как сообщает администрация города, кинофорум продлится до 4 октября.

"Все, что делается в рамках "Формулы хороших дел", совершается для того, чтобы создать в Тобольске доступную и комфортную социальную среду", - отметила на торжественном открытии представитель одного из организаторов мероприятия - предприятия "СИБУР Тобольск" Елена Бельская.

"Я очень хочу, чтобы в Тобольске ценили и любили кино и знали, что есть такой кинофестиваль "Ноль плюс" детского и семейного кино. Я хотел бы видеть ваших родителей, которые смотрят с вами кино и смотрят кино, в котором вы снимаетесь", - обратился к юным участникам фестиваля директор "Ноль Плюс" Николай Данн.

На открытии исполнили гимн фестиваля. Его авторы – известный дуэт Марины Ланда и Сергея Васильева, авторов песен к мультсериалу "Смешарики" и "Летающие звери".