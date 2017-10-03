Будущее ЖКХ - за индивидуальными тепловыми пунктами, считают специалисты

Фото ИА "Тюменская линия"

Повысить надежность системы теплоснабжения, минимизировать теплопотери при транспортировке и уменьшить расход электроэнергии на технологические процессы позволит переход от центральных к современным индивидуальным тепловым пунктам (ИТП). Об этом рассказали специалисты компании "Тепло Тюмени".

По их мнению, одна из основных проблем в сфере теплоснабжения сегодня – это разрегулированность системы. В советское время при застройке территории большинство ИТП подключали по так называемой зависимой схеме, очень чувствительной к перепадам давления. Малейшее понижение давления в сети приводило к нарушению нормальной работы элеватора, и температура внутри обогреваемых помещений падала.

Энергетики предлагают несколько путей решения проблемы. Один из вариантов – реконструкция старых ИТП, изменение схемы присоединения на независимую и автоматизированную. При этом теплоноситель, который поступает из централизованной сети, не будет циркулировать в системе отопления потребителей, то есть тепловая сеть и система окажутся гидравлически независимыми. К примеру, Заречный микрорайон находится на 10-15 метров ниже всей остальной части города, и давление в обратном трубопроводе превышает допустимое значение. Установка независимой схемы могла бы избавить жилой район от этого избыточного давления.

Еще один альтернативный вариант – установка узлов насосного смешения, которые снижают температуру теплоносителя до необходимого потребителю градуса. В результате уменьшатся как потери на сетях, так и аварийность. Такие насосы способны усиливать движение теплоносителя, а значит способны избавить удаленные от ТЭЦ дома от нехватки тепла.

На территории Тюмени действует 178 центральных тепловых пунктов (ЦТП). Каждый из них рассчитан на обслуживание нескольких объектов или квартала. Среди основных недостатков такого принципа теплоснабжения - высокий расход тепловой энергии. Если у потребителя отсутствует в доме прибор учета, начислять размер платы будут, исходя из норматива. При возникновении повреждений на подводящих сетях к одному из домов подача тепла ограничивается для всех объектов, которые подключены к этому ЦТП. Кроме того, для размещения здания ЦТП необходима выделенная территория.

Переход от центральных к современным индивидуальным тепловым пунктам позволит повысить надежность системы теплоснабжения, минимизировать теплопотери при транспортировке и уменьшить расход электроэнергии на технологические процессы. У управляющих компаний, ТСЖ, товариществ собственников недвижимости и собственников частных домостроений появится возможность самостоятельно регулировать и контролировать температуру подачи тепла и горячей воды в конкретный дом, опираясь на особенности строения и пожелания жителей. Благодаря узлам учета удастся точно определять объемы потребленных ресурсов и оплачивать их по факту, а не по нормативу. К тому же ИТП минимизирует эксплуатационные расходы за счет уменьшения количества обслуживающего персонала и не требует отдельной площадки для размещения - он устанавливается в подвале или на техническом этаже здания.

Со специалистами "Тепла Тюмени" солидарны директор Регионального фонда капремонта Светлана Цынская и начальник Государственной жилищной инспекции Тюменской области Лариса Боровицкая. По мнению Светланы Цынской, возможность установки ИТП в домах во время капитального ремонта позволит уйти от нерационального способа производства горячей воды на центральных тепловых пунктах. Лариса Боровицкая отметила, что теплоноситель, проходя расстояние от ЦТП до дома, теряет изначальную температуру, а индивидуальный тепловой пункт позволяет решить эту проблему.

Дарья Казакова