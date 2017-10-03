Выставка гравюр на тюменском вокзале расскажет об истории железных дорог

СКР на транспорте

Выставка гравюр Государственного исторического музея "История железных дорог" открылась на железнодорожном вокзале Тюмени.

30 репродукций, выполненных в технике гравюры, представляют уникальный изобразительный материал по истории российских железных дорог из собрания Государственного исторического музея в Москве. Работы выполнены известными мастерами и в 1870–1890-х годах появлялись на страницах таких изданий, как "Живописная Россия", "Всемирная иллюстрация" и "Русская старина".

Тюменцы и гости города могут ознакомится с экспозицией на протяжении четырех месяцев. Выставка работает в зале ожидания вокзала на первом этаже.

Как отметили в пресс-службе Тюменского региона СвЖД, аналогичные выставки открылись на Ленинградском и Ярославском вокзалах Москвы, на Московском вокзале Санкт-Петербурга, на вокзале Адлер города Сочи, а также на вокзалах Архангельска, Воронежа, Владивостока, Иркутска и еще восьми городов.